Путин: Культура придает силу народу в сложные и трагические для страны моменты

Культура — это морально-нравственная база существования народа. Она способна дать каждому человеку силы в трудные, переломные моменты его жизни и существования страны. Об этом на встрече с работниками культуры в Торжке заявил Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что планировал провести эту встречу непосредственно в День работника культуры. Однако его планы были пересмотрены из-за трагедии, случившейся в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Культура, поскольку она создает духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль и в такие переломные, сложные моменты, даже в трагические. Потому что силу придает, народу придает силу, каждому, конкретному человеку», — подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил работников культуры за работу.