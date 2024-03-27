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Путин: Культура придает силу народу в сложные и трагические для страны моменты
Культура — это морально-нравственная база существования народа. Она способна дать каждому человеку силы в трудные, переломные моменты его жизни и существования страны. Об этом на встрече с работниками культуры в Торжке заявил Президент России Владимир Путин.
Он отметил, что планировал провести эту встречу непосредственно в День работника культуры. Однако его планы были пересмотрены из-за трагедии, случившейся в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Культура, поскольку она создает духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль и в такие переломные, сложные моменты, даже в трагические. Потому что силу придает, народу придает силу, каждому, конкретному человеку», — подчеркнул глава государства.
Он поблагодарил работников культуры за работу.
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