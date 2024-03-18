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Путин: Крым никогда не разделял себя с Россией — это позволило ему вернуться
Ровно 10 лет назад Крым вернулся в родную гавань, в Россию. Это не только стратегически важная территория, истории, традиции, гордость нашей страны. Прежде всего — это его жители, заявил на концерте на Красной площади Президент РФ Владимир Путин.
«Крымчане и севастопольцы через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи», — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что Донбассу и Новороссии, которые в дни Русской весны тоже объявили о своем желании вернуться в состав России, пришлось проделать более долгий и трагичный путь.
«Но все-таки мы сделали это. И это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы идем и развиваемся вместе, чувствуя локоть друг друга», — заключил Путин.
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