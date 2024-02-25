Путин: Крым и Севастополь вносят огромный вклад в укрепление единства России

В марте 2014 года Крым и Севастополь сделали судьбоносный выбор — воссоединиться с Россией. Сейчас эти регионы являются ее неотъемлемой частью, вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности страны. Об этом, обращаясь к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времён до наших дней», заявил Президент РФ Владимир Путин.

«История Крыма неотделима от истории нашего Отечества. На этой древней земле — великие духовные, ратные святыни нашего народа, уникальные памятники археологии и культуры. Она не только подарила миру целую плеяду храбрых воинов, созидателей и творцов, выдающихся деятелей науки и искусства, но и вдохновляла поэтов, писателей, художников и музыкантов на создание подлинных шедевров», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин отметил, что Крым и Севастополь обладают бесценным культурным и духовным наследием, сбережению которого уделяется особое внимание. Здесь также реализуются масштабные проекты, нацеленные на развитие социальной сферы и экономики, улучшение качества жизни людей.

Президент убежден, что книга будет интересна всем тем, кто любит свою страну и гордится ее историей.

«Хочу выразить искреннюю признательность авторскому коллективу издания — известным учёным, археологам, работникам музеев, публицистам, государственным и общественным деятелям — за большой, кропотливый, по-настоящему подвижнический труд», — заключил глава государства.