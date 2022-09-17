Путин: «Кросс наций» — по-настоящему народное спортивное состязание

Президент России Владимир Путин поздравил участников «Кросса наций», приуроченного ко Всероссийскому дню бега. Это одно из наиболее масштабных и по-настоящему народных спортивных мероприятий в РФ, уверен он. Поздравление опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что с каждым годом в стране растет интерес к здоровому образу жизни, люди все чаще увлекаются спортом. Он пообещал поддержать интерес россиян и продолжить возведение спортивных стадионов, площадок, организацию всевозможных секций, любительских состязаний и турниров.

Путин отметил, что «Кросс наций» объединил сегодня энергичных и инициативных людей, «для которых приверженность физической культуре и активному отдыху — это принципиальный жизненный выбор». Он пожелал участникам бодрости духа, незабываемых впечатлений и удачи в забегах.