Путин: Кризис, с которым мы сегодня имеем дело, концептуальный и даже цивилизационный

Кризис в различных сферах жизни, с которым сегодня сталкиваются все страны мира, имеет концептуальный и цивилизационный характер, заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», прямая трансляция которого ведется на официальном портале форума.

Глава государства обратил внимание на то, что человечество живет в эпоху системных перемен «хочет оно этого или нет».

«Та самая эпоха перемен началась довольно давно. Изменчивое состояние стало привычным». Кризис, с которым мы имеем дело, концептуальный и даже цивилизационный. Это, по сути, кризис подходов, принципов, определяющий существование человека на земле», — сказал Путин, добавив, что сегодня системные изменения наблюдаются одновременно во всех направлениях.

Он отметил, что изменения, происходящие вокруг, невозможно отрицать, и нужно принимать какие-то меры. В частности, российский лидер обратил внимание на усложняющееся геофизическое состояние планеты.

«Природные катаклизмы, засухи, ураганы, цунами стали чуть ли не нормой. Мы к ним стали привыкать». Любое геополитическое, научно-техническое соперничество между странами в таких условиях теряет смысл», — уверен Президент.

Путин подчеркнул, что пандемия коронавируса стала очередным напоминанием о том, как хрупко и уязвимо «человеческое сообщество».

«Самой главной задачей становится обеспечение безопасности существования человека. Чтобы повысить шанс на выживание в условиях катаклизмов, нужно будет переосмыслить как организована наша жизнь, как устроены жилища, как развиваются города, каковы приоритеты хозяйственного развития целых государств. Повторю, безопасность — один из главных императивов. Сегодня это стало очевидно», — заключил глава государства.

XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска — XXI: человек, ценности, государство» проходит в Сочи с 18 по 21 октября.