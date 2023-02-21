Путин: Кредитование корпоративного сектора в 2022 году выросло на 14%

В прошлом году выдача кредитов корпоративному сектору страны показала положительную динамику на 14% вопреки всем опасениям. Об этом во время оглашения Послания Федеральному собранию сообщил Президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что вопрос источников инвестиций является одним из важнейших в повестке развития. Благодаря хорошему платежному балансу России не нужно занимать деньги за рубежом, ее банковский сектор показывает высокую эффективность и положительные результаты работы.

«В 2022 году объем банковских кредитов корпоративному сектору вырос. Много было опасений на этот счет, но рост зафиксирован. Причем вырос на 14%, это больше, чем в 2021 году», – рассказал глава государства.

Он добавил, что ипотечный портфель банков страны за год также показал значительный рост – более чем на 20%.

«Развитие идет», – резюмировал Владимир Путин.