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Путин: Кредитование корпоративного сектора в 2022 году выросло на 14%
В прошлом году выдача кредитов корпоративному сектору страны показала положительную динамику на 14% вопреки всем опасениям. Об этом во время оглашения Послания Федеральному собранию сообщил Президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что вопрос источников инвестиций является одним из важнейших в повестке развития. Благодаря хорошему платежному балансу России не нужно занимать деньги за рубежом, ее банковский сектор показывает высокую эффективность и положительные результаты работы.
«В 2022 году объем банковских кредитов корпоративному сектору вырос. Много было опасений на этот счет, но рост зафиксирован. Причем вырос на 14%, это больше, чем в 2021 году», – рассказал глава государства.
Он добавил, что ипотечный портфель банков страны за год также показал значительный рост – более чем на 20%.
«Развитие идет», – резюмировал Владимир Путин.
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