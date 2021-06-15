Путин: Конкурс «Учитель года» надо сделать живым

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым заявил, что педагогический конкурс «Учитель года» необходимо сделать живым и зрелищным, а не статичным.

«Слушайте, столько много интересных направлений в естествознании, в гуманитарных науках. Там каждый этап конкурса можно сделать очень зрелищным, познавательным и захватывающим», — цитирует главу государства сайт kremlin.ru.

Учитель года в России — это ежегодный всероссийский конкурс, целью которого является выявление и последующая поддержка лучших школьных учителей, распространение их опыта и повышение престижа профессии педагога. Он проводится с 1992 года.

Министр просвещения рассказал о том, что ряд каналов и интернет-изданий будет транслировать каждый этап конкурса в течение всего года. По его мнению, конкурс может быть также интересен и важен для школьников, которые захотят связать свою жизнь с профессией преподавателя.

Путин отметил, что этот конкурс можно транслировать и через региональные и федеральные СМИ.

«Это будет поднимать престиж профессии», — согласился Кравцов.

Он также сообщил, что был создан Всероссийский экспертный педагогический совет, куда вошло по два преподавателя каждого региона, выбранные в результате голосования.

Кроме того, все победители предыдущих годов конкурса «Учитель года» были собраны вместе для обсуждения образовательных проектов, реализуемых государством. Учителя года примут участие в лекциях в обновленном обществе «Знание», на телевидении и на сайте министерства будут организованы их открытые уроки.