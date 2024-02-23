Путин: Конкурс «Лидеры России» оказался востребованным временем

С момента запуска конкурс «Лидеры России» подарил десяткам тысяч молодых людей шанс добиться новых высот на избранном поприще. Они нашли себя в самых разных направлениях — от образования до государственного управления, заявил в приветствии к участникам суперфинала Президент РФ Владимир Путин.

«Подчеркну, участники конкурса трудятся в самых разных сферах: в бизнесе и государственном управлении, в науке, образовании и здравоохранении, на общественном поприще. Но всех их объединяет целеустремлённость и ответственность, готовность работать на благо своей страны», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства уверен, что общение с наставниками — учеными, политиками, главами регионов, крупных корпораций — поможет участникам открыть новые горизонты и осуществить намеченные цели.