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Путин: Конкурс «Лидеры России» оказался востребованным временем
С момента запуска конкурс «Лидеры России» подарил десяткам тысяч молодых людей шанс добиться новых высот на избранном поприще. Они нашли себя в самых разных направлениях — от образования до государственного управления, заявил в приветствии к участникам суперфинала Президент РФ Владимир Путин.
«Подчеркну, участники конкурса трудятся в самых разных сферах: в бизнесе и государственном управлении, в науке, образовании и здравоохранении, на общественном поприще. Но всех их объединяет целеустремлённость и ответственность, готовность работать на благо своей страны», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства уверен, что общение с наставниками — учеными, политиками, главами регионов, крупных корпораций — поможет участникам открыть новые горизонты и осуществить намеченные цели.
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