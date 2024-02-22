Путин: Количество третьих и четвертых рождений в Татарстане увеличивается

Президент России Владимир Путин заявил, что количество третьих и четвертых рождений в семьях в Татарстане увеличивается. Об этом глава государства сообщил на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым и первым Президентом республики Минтимером Шаймиевым.

«Конечно, нужно думать и о здоровье мужчин, и о здоровье женщин, и применять современные технологии. Но нужно еще и сопровождать информационными программами весь этот процесс кроме всего прочего. Вот количество третьих, четвертых рождений в Татарстане увеличивается, а общая рождаемость падает», - сказал Путин.

В свою очередь, Минниханов отметил, что в республике идет очень плотная работа с абортами. Причем по данной теме идет не просто пропаганда, а специалисты встречаются с будущими мамами, разговаривают.

Руководитель республики также согласился с Президентом РФ, что в этой сфере недостаточно провести одну акцию, здесь нужен комплекс мер.