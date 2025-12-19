Путин: Количество пропавших без вести бойцов в зоне СВО сократилось на 50%

К данному моменту по сравнению с началом 2025 года количество бойцов в зоне специальной военной операции, которые считались пропавшими без вести, сократилось на 50%. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«По сравнению с началом года изменения – в три раза. Эта работа должна продолжаться и совершенствоваться. Мы обязательно доведем ее до того, чтобы потери были минимальными, сведены к нулю», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что вопрос пропавших без вести бойцов – «особенно острый» и что Министерство обороны РФ предприняло меры, чтобы изменить ситуацию.

«Созданы Главный координирующий центр по поиску пропавших бойцов, отделы в группировках и на местах, отдельный реестр по поиску таких лиц», – добавил он.

Сегодня, 19 декабря, в прямом эфире Владимир Путин подводит итоги уходящего года. В этом году мероприятие уже в третий раз проходит в объединенном формате: вопросы могут задавать как журналисты, так и граждане.