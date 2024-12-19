Путин: «Когда всё спокойно, размеренно и стабильно, нам хочется движухи»

Когда в государстве всё спокойно, размеренно и стабильно, то становится скучно, наступает застой и «хочется движухи». Этими словами начал прямую линию Президент РФ Владимир Путин.

«Как только начинается движуха, всё свистит у виска. Да, сейчас пули свистят, становится страшно. Но это не прям ужас-ужас. Все измеряется экономикой», — заявил Путин, отвечая на вопрос ведущей, как России удается удерживаться на плаву и продолжать свой рост.

Президент РФ Владимир Путин сегодня подводит итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая совмещена с прямой линией. В студию в Гостином дворе в Москве приглашены российские и зарубежные журналисты.

Впервые Путин вышел в прямой эфир для общения с россиянами спустя полтора года после избрания на первый срок — 24 декабря 2001 года. С того момента прямая линия проходила 18 раз, большая пресс-конференция — 16 (без учета совмещенных).