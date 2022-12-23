Путин: Ключевая задача российского ОПК — быстрое обеспечение боевых частей вооружением

Самой главной задачей российского ОПК является обеспечение Вооруженных сил страны всем необходимым вооружением в кратчайшие сроки. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на совещании с руководством предприятий оборонной промышленности.

«Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым: вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества в короткие сроки», – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что нужно совершенствовать и улучшать характеристики вооружения и оснащения бойцов ВС РФ с учетом полученного боевого опыта.

Также Путин назвал крайне важным то, что оборонно-промышленные предприятия должны давать обратную связь подразделениям, которые участвуют в спецоперации, передает пресс-служба Кремля.

«Я знаю, говорил недавно об этом – вчера, по-моему, что ваши специалисты, инженеры многих предприятий выезжают прямо на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй, проверяют, как она работает, как действует, как воюет, а конструкторы вносят изменения в типовые образцы для улучшения их характеристик, как сегодня мы видели на предприятии, которое посетили», – сказал Президент.