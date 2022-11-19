Путин: Кинофестиваль «Победили вместе» помогает сохранить память о подвиге нашего народа

Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов и участников XVII Международного кинофестиваля «Победили вместе» им. Владимира Меньшова, который проходит в Волгограде.

«Ваш фестиваль, который с недавнего времени носит имя выдающегося российского режиссера и актера Владимира Валентиновича Меньшова, по праву считается одним из наиболее представительных и авторитетных форумов в сфере документального кино», – сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что фестиваль в течение многих лет служит благородному делу – он помогает сохранить память о беспримерном подвиге наших народов в борьбе с нацизмом во времена Второй мировой войны.

«Сейчас, когда в угоду корыстным политическим интересам всё чаще предпринимаются попытки пересмотреть итоги самой жестокой войны XX столетия, преуменьшить роль нашей страны в достижении Победы, эта задача приобретает особую актуальность», – подчеркнул Президент РФ.