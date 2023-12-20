Путин: Киев при поддержке западных спецслужб открыто встал на путь терроризма

Фото: пресс-служба Кремля

Киевский режим при поддержке западных спецслужб встал на путь террористических методов, поэтому российским органам безопасности важно усиливать антитерростическую работу по всем направления. Об этом Президент России Владимир Путин сказал в видеосообщении по случаю Дня работника органов безопасности, опубликованном на сайте Кремля.

«Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма. Это диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей», — сказал глава государства.

Он подчеркнул необходимость усиления антитеррористической работы и использования широкого комплекса технических и оперативных возможностей отечественных спецслужб, их активного взаимодействия с Минобороны и другими ведомствами.

Путин добавил, что охрана государственных границ требует повышенного внимания — особенно это касается тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

«Более активно нужно действовать и по всем другим ключевым направлениям, — поставил задачу Президент. — А это борьба с экстремизмом и коррупцией, с угрозами в информационном пространстве, защита государственной тайны, экономических интересов страны, обеспечение надёжной работы отечественных компаний и предприятий, в том числе тех, которые решают сегодня важнейшие оборонные и технологические задачи».