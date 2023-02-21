Путин: Каждая деловая инициатива в пользу России должна получить поддержку

Каждая деловая инициатива, направленная на пользу России, должна получить поддержку. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

«Важнейший элемент экономического суверенитета — свобода предпринимательства. Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, в непростых условиях обеспечивать рост экономики», — сказал глава государства.

Отдельные решения, по словам Путина, необходимы для привлечения капиталов в быстрорастущие и высокотехнологичные бизнесы. Для этого будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы — как для компаний, так и для покупателей таких акций, подчеркнул Президент России.