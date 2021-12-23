Путин: Карикатуры на пророка Мухаммеда — это не творчество, а оскорбление

Размещение на сайте «Бессмертного полка» портретов нацистов — это не свобода творчества, как и оскорбление пророка Мухаммеда. Об этом в рамках ежегодной пресс-конференции заявил Президент России Владимир Путин.

Журналисты поинтересовались у главы государства о правах художника на свободу творчества и самовыражения. Одна из участниц отметила, что сейчас стали чаще наблюдаться ситуации, когда люди привлекаются к административной и уголовной ответственности из-за обвинений в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

«Размещение Гитлера или Гиммлера на сайте „Бессмертного полка“ — это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. Конечно, мы должны обеспечить свободу творчества вообще, свободу вообще», — заметил в ответ Президент РФ.

Он напомнил и о другой ситуации — карикатурах на пророка Мухаммеда. Владимир Путин подчеркнул, что видит в этом оскорбление чувств исповедующих ислам: «Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда — это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам».

По его словам, такие эпизоды приводят к еще более острым экстремистским проявлениям.