Путин: К концу года инфляция будет меньше 6%

К концу текущего года инфляция в России снизится до уровня меньше 6%. Об этом в ходе прямой линии заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6%. Судя по всему, к концу года она будет меньше 6% – 5,7–5,8%», – отметил он.

При этом, по его словам, снижение темпов экономического роста (в этом году рост ВВП ожидается на уровне 1%) – «это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей».

Путин добавил, что в стране промпроизводство выросло на 1%, обрабатывающая промышленность – на 3,1%, а производство сельскохозяйственной продукции – на 3,3%.