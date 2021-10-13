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Ру Тат
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13 октября 2021  15:36

Путин: К 2035 году Россия планирует занять 20% мирового рынка СПГ

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К 2035 году Россия рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 млн тонн в год и занять 20% мирового рынка. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

«К 2035 году рассчитываем увеличить производство СПГ в России до 140 млн тонн в год, а также укрепить свое положение на этом динамичном рынке, заняв на нем около 20% за счет низкой себестоимости добычи и конкурентной логистики», — рассказал глава государства.

Он напомнил, что, согласно прогнозам экспертов, через 25 лет доля углеводорода в мировом энергетическом балансе может уменьшиться с сегодняшних 80-85% до 60-65%. Уже сегодня СПГ — основной груз для Северного морского пути, резюмировал Путин. 

Также во время выступления Президент заявил о готовности российской стороны увеличить поставки газа в Европу.

#владимир путин #СПГ
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