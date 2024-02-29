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Экономика 29 февраля 2024 14:46

Путин: К 2030 году все регионы России должны стать экономически более самодостаточными

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К 2030 году все регионы России должны стать экономически более самодостаточными. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«Это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что предстоят масштабные инвестиции в социальную сферу, демографию, экономику, науку, технологии, инфраструктуру.

#Послание Президента-2024
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