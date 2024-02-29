Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: К 2030 году все регионы России должны стать экономически более самодостаточными
К 2030 году все регионы России должны стать экономически более самодостаточными. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
«Это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что предстоят масштабные инвестиции в социальную сферу, демографию, экономику, науку, технологии, инфраструктуру.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»