Путин: К 2030 году все регионы России должны стать экономически более самодостаточными

К 2030 году все регионы России должны стать экономически более самодостаточными. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«Это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что предстоят масштабные инвестиции в социальную сферу, демографию, экономику, науку, технологии, инфраструктуру.