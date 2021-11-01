Путин: К 2027 году Военно-Морской флот России на 70% оснастят новыми вооружениями

К 2027 году оснащенность ВМФ новыми вооружениями достигнет 70%. Об этом на совещании с руководством Минобороны рассказал сегодня Президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что за последние четыре года Военно-Морской флот пополнился 49 кораблями и боевыми катерами, девятью передовыми ракетными комплексами, а также 10 летательными аппаратами.

«Последовательно повышается программа модернизации флота. В целом к 2027 году уровень его оснащенности современными образцами вооружения должен превысить 70%», — подчеркнул глава государства.

Также Владимир Путин указал на необходимость обновления системы воздушно-космической обороны. Он подчеркнул, что от состояния ВКС России во многом зависит безопасность страны и стратегический паритет в мире.