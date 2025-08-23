Путин изумился девушке на должности второго помощника капитана в «Атомфлоте»

Президент России Владимир Путин удивился девушке на должности второго помощника капитана, которая задала ему вопрос о значении Северного морского пути в ходе встречи с молодыми сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Закончив отвечать на вопрос Нины Вдовиной, сотрудницы «Атомфлота», российский лидер заметил: «Я вот смотрю на вас, вы кто там, кем вы работаете? Второй помощник капитана. С ума сойти. Смотрю, я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана». В завершение он пожелал ей успехов.

До этого руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, представляя девушку главе государства, сообщил, что «буквально один день назад» удостоверение капитана атомного ледокола было вручено Марине Старовойтовой.

«Это стало мировой новостью дня, что впервые в истории женщина стала капитаном атомного ледокола. Здесь сидят девчонки из "Атомфлота", которым осталось несколько шагов до этой должности. В частности, Нина Вдовина, второй помощник капитана, ровно два шага до этого высокого звания», – добавил он.

Марина Старовойтова на этой неделе стала капитаном атомного ледокола «Ямал». До этого она служила на этом корабле старшим помощником.