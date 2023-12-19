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Общество 19 декабря 2023 23:37

Путин изменил состав оргкомитета премии «#МыВместе»

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Путин изменил состав оргкомитета премии «#МыВместе»
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин изменил оргкомитет по присуждению международной премии «#МыВместе». Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В состав вошли ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Анисимов, председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, глава Минздрава Михаил Мурашко, замглавы МИД Александр Панкин и др.

Больше не состоят в оргкомитете замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и Сергей Михайлов (бывший генеральный директор ТАСС).

#Владимир Путин
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