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Общество 11 июля 2025 22:44

Путин изменил правила ношения военной формы для высших офицеров

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Президент России Владимир Путин своим указом уточнил правила ношения военной формы. Нововведения затрагивают в том числе повседневную форму высших офицеров. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Теперь для высших офицеров Вооруженных сил РФ и Росгвардии к костюмам с короткими или длинными рукавами обязательны брюки с кантами и лампасами зависящих от рода войск цветов.

Прежде брюки с лампасами были неотъемлемой частью парадной, парадно-выходной и некоторых других разновидностей генеральской формы. Но это требование не распространялось на повседневную форму, предполагающую ношение куртки с длинным или коротким рукавом поверх футболки, отмечает ТАСС.

Кроме того, комплект полевого обмундирования для военнослужащих ВС РФ дополнен боевой рубашкой камуфлированной расцветки.

Помимо этого, для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск теперь предусмотрена возможность ношения парадно-выходной тужурки черного цвета с шитьем пятипроцентного золочения на воротнике и погонах.

#вооруженные силы рф #Владимир Путин
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