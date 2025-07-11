Путин изменил правила ношения военной формы для высших офицеров
Президент России Владимир Путин своим указом уточнил правила ношения военной формы. Нововведения затрагивают в том числе повседневную форму высших офицеров. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Теперь для высших офицеров Вооруженных сил РФ и Росгвардии к костюмам с короткими или длинными рукавами обязательны брюки с кантами и лампасами зависящих от рода войск цветов.
Прежде брюки с лампасами были неотъемлемой частью парадной, парадно-выходной и некоторых других разновидностей генеральской формы. Но это требование не распространялось на повседневную форму, предполагающую ношение куртки с длинным или коротким рукавом поверх футболки, отмечает ТАСС.
Кроме того, комплект полевого обмундирования для военнослужащих ВС РФ дополнен боевой рубашкой камуфлированной расцветки.
Помимо этого, для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск теперь предусмотрена возможность ношения парадно-выходной тужурки черного цвета с шитьем пятипроцентного золочения на воротнике и погонах.