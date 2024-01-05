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Путин изменил порядок обращения с плутонием
Президент РФ Владимир Путин внес изменения в указ «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации». В частности, глава государства усовершенствовал правила обращения с плутонием.
Документ размещен на портале официального опубликования правовой информации. Им определяется список ядерных материалов, которые должны находиться только в федеральной собственности.
Согласно внесенным изменением, исключение делается для плутония, входящего в состав ядерного топлива и облученного ядерного топлива, которые используются для работы атомных станций, транспортных энергетических установок и исследовательских реакторов.
Кроме того, исключение допускается для обогащенного урана, который также входит в состав ядерного топлива.
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