Путин: Изменения налогового законодательства не должны мешать производственному бизнесу

Изменения налогового законодательства, принятые в этом году, не должны создавать проблем производственному бизнесу. Об этом во время прямой линии, отвечая на вопрос предпринимателя из Москвы, заявил Президент России Владимир Путин.

«Безусловно, производственный бизнес при переходе на новую систему налогообложения ни в коем случае не должен пострадать. Этот вопрос будет перед Правительством поставлен», – подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что с точки зрения бухгалтерии многие крупные компании предлагают разные сервисы, способные существенно помочь с бухучетом предпринимателям.

В завершение Путин попросил владельца пекарни, который и обращался к нему с вопросом, прислать «чего-нибудь вкусненького».

«А я, со своей стороны, поработаю с Правительством по поводу поддержки вашего и подобных вашему предприятий», – с улыбкой сказал Президент РФ.