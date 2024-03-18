Путин: Избирательная кампания в России шла цивилизованно

Избирательная кампания на выборах Президента России прошла цивилизованно и в полном соответствии с законами страны. Об этом на встрече с кандидатами на пост главы государства заявил Президент Владимир Путин.

«Надеюсь, такой конструктивный подход уже на площадке парламента, взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, нам удастся сохранить и в будущем для достижения национальных целей развития», — подчеркнул он.

По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов(КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.

Трехдневные выборы Президента России шли с 15 по 17 марта. Официальные итоги ЦИК РФ планирует озвучить на заседании 21 марта.