Путин избавил учителей от лишней бюрократической нагрузки

Президент России Владимир Путин подписал закон о снятии излишней бюрократической нагрузки с учителей. Теперь педагоги будут заниматься подготовкой только тех документов, которые Минпросвещения внесет в специальный перечень.

Закон вводит прямой запрет возлагать на учителей обязанности по подготовке документов, не входящих в утвержденные перечни. Однако при этом профильные региональные органы власти по согласованию с министерством смогут утвердить дополнительный перечень необходимых документов.

Школы смогут применять в работе электронный документооборот. Авторы законопроекта полагают, что благодаря этому школы смогут не предоставлять бумажные версии документов, а вся необходимая информация будет отражаться на их сайтах.

Депутаты ранее отмечали, что российская система образования является самой забюрократизированной в мире: на заполнение планов и отчетов учителя тратят более 15 рабочих часов из 46.