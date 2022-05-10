Путин: Из-за природных пожаров в России уничтожены около 700 домов

В России пожары уничтожили около 700 жилых домов — все эти объекты нужно восстанавливать. Об этом на совещании по борьбе с пожарами в ряде субъектов РФ сказал Президент Владимир Путин.

«По предварительной оценке, 700 жилых строений нужно восстанавливать, которые были уничтожены пожаром и которые использовались людьми для постоянного проживания, — заявил глава государства. — Я уже не говорю о дачных участках... это отдельная тема».

К полуночи 9 мая в стране действовало 78 лесных пожаров, их площадь распространения составляла более 11 тыс. гектаров. Самая большая площадь, на которой бушует стихия, зафиксирована в Курганской области: здесь действовали три пожара на 2,5 тыс. гектаров, передает РИА Новости.