Путин: Итоги 2022 года в целом по России будут лучше, чем мы ожидали

Экономические итоги прошедшего года для России будут лучше, чем прогнозировалось, считает Президент России Владимир Путин. Такое мнение он озвучил на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, заслушав его отчет о ситуации в регионе.

Цыбульский сообщил Путину о росте показателя валового регионального продукта. «Фактически все те ограничения, которые ввели против нас недружественные страны, для нас, для Архангельской области, в результате оборачиваются новыми возможностями, о которых, я уверен, в дальнейшем они точно пожалеют, а мы точно их уже не упустим и обратно не отдадим», – заявил глава региона.

Президент отметил, что ситуация в экономике не только в отдельной области, но ив целом по стране улучшается. «Две тысячи двадцать второй год в целом в России будет лучше даже, чем предварительные наши подсчеты», — сказал он (цитата по сайту Кремля).

Ранее сегодня Центробанк сообщил, что снижение ВВП по итогам 2022 года составило 2,5%. При этом до этого регулятор прогнозировал, что ВВП в 2022 году сократится на 3-3,5%.

Напомним, антироссийские санкции западные страны ужесточили на фоне проведения военной спецоперации на Украине, которая идет с 24 февраля прошлого года.