Путин: История занимает особое место в ряду школьных дисциплин

Изучение истории занимает особое место в школьной программе, так как оно во многом формирует мировоззрение молодого поколения и играет определяющую роль в воспитании патриотизма и гражданственности, отметил Президент РФ Владимир Путин в своем приветствии к участникам Всемирного конгресса школьных учителей истории. Об этом сообщает ТАСС.

Обращение российского лидера к участникам, гостям и организаторам зачитал помощник главы государства Андрей Фурсенко 4 октября на торжественном открытии конгресса в Москве.

«История занимает особое место в ряду школьных дисциплин, во многом формирует мировоззрение и кругозор молодых людей, играет определяющую роль в воспитании таких личностных качеств, как патриотизм и гражданственность, уважение к родине, чувство сопричастности к ее судьбе. И здесь роль учителя, преподавателя гуманитарных дисциплин трудно переоценить», – подчеркнул Путин в тексте приветствия.

Он также выразил уверенность, что данное мероприятие пройдет в творческом и конструктивном ключе, а также будет способствовать сплочению профессионального сообщества и обмену лучшими практиками.