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Политика
3 ноября 2021  17:56

Путин: Испытания лазерной установки «Пересвет» подтвердили ее уникальные характеристики

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Испытания лазерной установки «Пересвет», а также комплексов «Кинжал» и «Авангард» подтвердили их уникальные характеристики. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на совещании с руководством Минобороны страны и предприятий ОПК. 

«Сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам», — цитирует Президента пресс-служба Кремля. 

Глава государства также рассказал, что завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского базирования, которая во время тестирования в полном соответствии с заданием поразила наземные и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. По словам главы государства, эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России с 2022 года.

#вооруженные силы рф #владимир путин
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