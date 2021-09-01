Путин: Использовать продукты с ГМО в России пока рано

Использовать в России генномодифицированные продукты так же широко, как в Северной Америке, пока рано. Такое мнение сегодня на встрече со школьниками на площадке Всероссийского детского центра «Океан» выразил Президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что в России действует закон, который ограничивает использование генномодифицированной продукции, которая может попасть на стол жителей. Однако нет ограничений по использованию этих продуктов в научных целях.

«Вопрос с использованием генномодифицированных продуктов, да, действительно, очень сложный: как считают специалисты, он все-таки не готов пока для того, чтобы широко использовать, как это делают, допустим, в Северной Америке, где выращивают бобовые, сою, кукурузу в огромных количествах, потом используют для корма скоту, а потом это мясо попадает в продажу, как и сами продукты», — сказал Путин.

Отдаленные последствия для человека от использования этих продуктов пока неизвестны, добавил Путин, ссылаясь на мнение ряда специалистов. В связи с этим ограничено поступление генномодифицированной продукции на продовольственный рынок страны. В то же время, по словам Президента, применение этих исследований, например, в медицине или сельском хозяйстве будет поддержано.