Путин исполнил мечту девочки, которая хотела попробовать себя в роли ведущей новостей

Президент РФ Владимир Путин исполнил мечту Ксении Мазневой, о которой узнал на «Елке желаний». Напомним, девочка хотела попробовать себя в роли ведущей новостей. Видео с разговором было опубликовано в телеграм-канале Кремля.

В итоге Путин организовал для Мазневой стажировку в «Останкино». Интересно, что Президент прервал совещание совета по стратегическим проектам, чтобы прямо из Кремля позвонить девочке. Как позже рассказала российскому лидеру сама Ксения, она провела две «подводки» в виртуальной студии программы «Время».

На вопрос Путина о том, что ее больше всего привлекает в этой профессии, Мазнева ответила:

«Меня больше всего привлекает работа с людьми на телевидении, возможность доносить до людей важную информацию. Это действительно очень важная сфера», - сказала девочка.

Глава государства, в свою очередь, добавил, что сказанные девочкой слова являются ключевыми.

«Важно правдиво это делать (доносить информацию), честно делать, открыто делать и прозрачно, чтобы люди, для которых ты это будешь делать, были в курсе происходящих событий и могли сами делать какие-то оценки на основе той самой правдивой информации, о которой ты сейчас сказала», - отметил Президент.

Также Путин пожелал девочке успехов в учебе и в реализации ее мечты и всего самого доброго ей и ее близким.