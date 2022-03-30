Путин исключил четырех экспертов из научного совета при Совбезе РФ

Президент России Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совете безопасности РФ четырех экспертов. Указ был подписан 28 марта, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в состав научного совета при совете безопасности изменения, исключив из него Громыко А. А., Никитина А. И., Панова А. Н., Рогова С. М. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в документе.

Речь идет о директоре Института Европы РАН Алексее Громыко (внуке министра иностранных дел СССР Андрея Громыко), директоре Центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александре Никитине, главном научном сотруднике Института США и Канады РАН Александре Панове и научном руководителе Института США и Канады РАН Сергее Рогове.

Эти эксперты в начале марта подписали открытое письмо, призывающее к снижению рисков конфронтации между Россией и НАТО в Европе. Оно опубликовано на сайте Института США и Канады РАН.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.