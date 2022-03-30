news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
30 марта 2022  10:59

Путин исключил четверых политологов из научного совета при Совбезе РФ

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин изменил состав научного совета при Совете безопасности России. Из него исключены четверо ученых специализировавшихся на международных отношениях и политологии.
«Внести в состав научного совета при Совете безопасности Российской Федерации <...> изменения, исключив из него Громыко А.А., Никитина А.И, Панова А.Н. и Рогова С.М.», — говорится в указе, подписанном 28 марта.

Согласно данным на сайте СБ РФ, научный совет образован в целях научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совбеза. 

  • Алексей Громыко является доктором политических наук. Возглавляет Институт Европы РАН.
  • Александр Никитин — доктор политических наук, директор Центра Институт международных исследований (ИМИ) МГИМО.
  • Александр Панов — доктор политических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, был ректором Дипломатической академии МИД РФ, служил послом РФ в Южной Корее, Японии и Норвегии.
  • Сергей Рогов — доктор исторических наук, экс-директор Института США и Канады РАН.
#совбез рф #Владимир Путин #российская академия наук
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное