Путин исключил четверых политологов из научного совета при Совбезе РФ
Президент РФ Владимир Путин изменил состав научного совета при Совете безопасности России. Из него исключены четверо ученых специализировавшихся на международных отношениях и политологии.
«Внести в состав научного совета при Совете безопасности Российской Федерации <...> изменения, исключив из него Громыко А.А., Никитина А.И, Панова А.Н. и Рогова С.М.», — говорится в указе, подписанном 28 марта.
Согласно данным на сайте СБ РФ, научный совет образован в целях научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совбеза.
- Алексей Громыко является доктором политических наук. Возглавляет Институт Европы РАН.
- Александр Никитин — доктор политических наук, директор Центра Институт международных исследований (ИМИ) МГИМО.
- Александр Панов — доктор политических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, был ректором Дипломатической академии МИД РФ, служил послом РФ в Южной Корее, Японии и Норвегии.
- Сергей Рогов — доктор исторических наук, экс-директор Института США и Канады РАН.