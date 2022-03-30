Путин исключил четверых политологов из научного совета при Совбезе РФ

Президент РФ Владимир Путин изменил состав научного совета при Совете безопасности России. Из него исключены четверо ученых специализировавшихся на международных отношениях и политологии.

«Внести в состав научного совета при Совете безопасности Российской Федерации <...> изменения, исключив из него Громыко А.А., Никитина А.И, Панова А.Н. и Рогова С.М.», — говорится в указе, подписанном 28 марта.

Согласно данным на сайте СБ РФ, научный совет образован в целях научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совбеза.