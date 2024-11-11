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Путин иронично ответил Меняйло на слова о самом большом яблоневом саде
Во время встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло президент России Владимир Путин отметил наличие дефицита яблок в стране. Глава государства упомянул об этом, после доклада главы региона об огромном яблоневом саде в республике.
Согласно данным пресс-службы Кремля, Меняйло отчитывался о выполнении поручений Президента РФ от 2021 года по поводу развития отраслей экономики. В ходе отчета он упомянул яблоневый сад на 1500 гектаров, назвав его самым большим на юге России.
Услышав это, Путин обратил внимание собеседника, что в России все еще наблюдается дефицит упомянутых фруктов, несмотря на наличие такого огромного сада. «И всё равно дефицит, есть куда развиваться», – отметил российский лидер.
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