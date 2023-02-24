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Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ, сообщает пресс-служба Кремля. Публикация на сайте Президента информации о предложении считается инициированием процедуры формирования нового состава палаты.
Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп.
Теперь не позднее, чем через 30 дней общественные палаты субъектов страны должны избрать из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты РФ.
Кремль напоминает, что на палату законом возлагаются задачи по обеспечению учета потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан страны, а также прав общественных объединений и некоммерческих организаций. Общественнаяя палата контролирует работу федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Также она содействует реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.
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