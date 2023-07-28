Путин: Импорт из Камеруна вырос в 17,5 раза в прошлом году

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В прошлом году товарооборот между Россией и Камеруном просел. Снизилась доля российского экспорта, однако импорт из Камеруна, наоборот, вырос в 17,5 раза, отметил Президент РФ Владимир Путин.

По его словам, странам важно обеспечить устойчивость торговых показателей, активизировать политический диалог и развивать контакты на всех уровнях.

«Связи между Россией и Камеруном выстраиваются в духе взаимного уважения, партнёрства. В следующем году будем отмечать 60-летие установления дипломатических отношений», — заметил он на встрече с Президентом Камеруна Полем Бийя.

Путин напомнил, что за время сотрудничества в образовательной сфере в вузах России обучено свыше 2 тыс. камерунских специалистов. Сейчас в них учатся 814 граждан Камеруна, в том числе 47 — по государственным стипендиям. В связи с востребованностью последних квота была повышена до 100 мест.

Растет и интерес камерунцев к изучению русского языка. Так, с апреля 2023 года в Дуале действует центр открытого образования на русском языке. Его посещают свыше 150 школьников и студентов.

«Созвучны подходы России и Камеруна к международным проблемам. Мы отстаиваем полицентричную модель мироустройства, принципы верховенства права, непринятия диктата и недопустимости двойных стандартов в мировых делах», — подчеркнул Президент РФ.

В заключение он поблагодарил собеседника за участие в саммите «Россия — Африка» и поддержку российских инициатив на площадке ООН.