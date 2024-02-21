Путин: «Игры будущего» — наш дар мировой спортивной семье

На открытии церемонии «Игры будущего» на арене в «Казань Экспо» Президент России Владимир Путин назвал «Игры будущего» даром России мировой спортивной семье.

Национальный лидер отметил, что Россия всегда выступала за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей.

«Игры будущего — наш дар мировой спортивной семье, — отметил он. — Но Россия — это еще и земля великих ученых, конструкторов, инженеров. Их достижения раскрывали человечеству новые горизонты познания».

Поэтому, по мнению лидера, сегодня исследовательские команды, компании достигают вершин в цифровых технологиях и применении искусственного интеллекта в сферах, которые находятся на переднем крае прогресса.

«И, конечно, испокон веков Россия славится своей щедростью и гостеприимством. Всегда готовы радушно принять друзей, устроить для них большой красочный праздник, в том числе и праздник спорта!» — отметил Путин.