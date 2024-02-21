Путин: «Игры будущего» — это свобода от любых видов дискриминации и двойных стандартов

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» находятся вне политики и будут проходить исключительно на основе главных принципов спорта. Об этом на открытии соревнований в «Казань Экспо» заявил Президент Владимир Путин.

«Уверен, в число наиболее популярных всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт. Актуальный, зрелищный и динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений и, конечно, у детей и молодежи, в этом для нас особая ценность игр будущего наравне, конечно, с утверждением главных основополагающих принципов спорта, солидарности стран и народов, равноправия всех атлетов и честной, бескомпромиссной борьбы», – подчеркнул глава государства.

Он выразил уверенность в том, что на всех площадках соревнований, которые будут проходить с 21 февраля по 3 марта, «будет царить подлинный спорт».

«Игры будущего – это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках игр будет царить подлинный спорт. Виртуозное мастерство, упорство, волю к победе предстоит проявить 2 тыс. спортсменам из более чем сотни стран мира. И нет сомнения, что состязания лучших из лучших станут исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей, откроют нам новые, яркие звезды», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что международный турнир в концепции фиджитал для современной летописи мирового спорта история уникальная.

«И эта история начинается прямо здесь, сейчас, в России», – заключил Президент.