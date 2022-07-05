Путин и Здунов обсудили строительство новых производств и импортозамещение в Мордовии

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. Стороны обсудили развитие промышленного производства и инвестиции в республику, открытие новых производств, а также ситуацию в АПК и строительстве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что ситуация в республике остается удовлетворительной, лишь в плане инвестиций наблюдался некоторый спад в 2021 году. В ответ на это Артем Здунов отметил, что в регионе принимаются все необходимые меры для решения данной проблемы, в том числе реализуется пятилетняя программа по развитию Мордовии. Именно благодаря ей в республике уже удалось поднять планку средней заработной платы с 34 до 36 тыс. рублей, а число людей с низкими доходами сократилось со 139 до 110 тыс. человек.

«Эти два вопроса — инвестиции и собственные доходы, среднедушевой доход — это предмет нашего особого внимания», — заявил Здунов.

Он добавил, что большое внимание в Мордовии уделяется решению вопросов импортозамещения. Ведется работа с отечественными гигантами, в том числе «Ростсельмашем», РЖД, КАМАЗом и АФК «Система», создаются новые производства. Так, планируется начать производство преформ для создания оптоволоконных нитей — единственного предприятия на территории Евразэс, занимающегося созданием материалов для кабельной промышленности и для широкополосного интернета. Ожидается, что отечественные детали позволят заменить преформы, которые ранее завозились из Японии.

«У нас есть крупное предприятие „Биохимик“, которое выпускает такой известный препарат, как „Арепливир“. Он очень помог в период коронавируса. В этом году мы новый завод открываем по активным фармсубстанциям, а в следующем году — по борьбе с онкологией. Это тоже около 20 миллиардов инвестиций, несколько сот рабочих мест. Это все в Саранске. Это один из наших крупнейших налогоплательщиков», — заявил Здунов.