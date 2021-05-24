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Ру Тат
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24 мая 2021  10:02

Путин и Жапаров проведут переговоры в Сочи

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Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров встретятся сегодня, 24 мая, в Сочи. В рамках двусторонних переговоров главы государств обсудят вопросы сотрудничества, а также опасность обострения ситуации на границе Киргизии и Таджикистана, сообщает ТАСС. 

Помимо этого, планируется обсудить меры по борьбе с пандемией коронавируса и возможность поставки российских вакцин против Covid-19 в Киргизию. «В ходе встречи также планируется обсудить принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызскую Республику российских вакцин», — говорится в сообщении.

Напомним, это уже вторая по счету встреча главы российского государства с киргизским лидером. В предыдущий раз они очно общались ровно три месяца назад, 24 февраля, в Москве во время первого рабочего визита Жапарова в Россию. До этого два президента контактировали только по телефону или — во время саммитов — по видеосвязи.

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