Путин и Жапаров проведут переговоры в Сочи



Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров встретятся сегодня, 24 мая, в Сочи. В рамках двусторонних переговоров главы государств обсудят вопросы сотрудничества, а также опасность обострения ситуации на границе Киргизии и Таджикистана, сообщает ТАСС.



Помимо этого, планируется обсудить меры по борьбе с пандемией коронавируса и возможность поставки российских вакцин против Covid-19 в Киргизию. «В ходе встречи также планируется обсудить принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызскую Республику российских вакцин», — говорится в сообщении.



Напомним, это уже вторая по счету встреча главы российского государства с киргизским лидером. В предыдущий раз они очно общались ровно три месяца назад, 24 февраля, в Москве во время первого рабочего визита Жапарова в Россию. До этого два президента контактировали только по телефону или — во время саммитов — по видеосвязи.