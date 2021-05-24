Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров встретятся сегодня, 24 мая, в Сочи. В рамках двусторонних переговоров главы государств обсудят вопросы сотрудничества, а также опасность обострения ситуации на границе Киргизии и Таджикистана, сообщает ТАСС.
Помимо этого, планируется обсудить меры по борьбе с пандемией коронавируса и возможность поставки российских вакцин против Covid-19 в Киргизию. «В ходе встречи также планируется обсудить принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызскую Республику российских вакцин», — говорится в сообщении.
Напомним, это уже вторая по счету встреча главы российского государства с киргизским лидером. В предыдущий раз они очно общались ровно три месяца назад, 24 февраля, в Москве во время первого рабочего визита Жапарова в Россию. До этого два президента контактировали только по телефону или — во время саммитов — по видеосвязи.
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Татар-информ
Путин и Жапаров проведут переговоры в Сочи
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