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Ру Тат
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22 мая 2021  02:18

Путин и Жапаров обсудят стратегическое партнерство России и Киргизии на встрече в Сочи

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Президент России Владимир Путин 24 мая проведет переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Мероприятие состоится в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества, тематику взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны планируют обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, в том числе коснутся вопроса укрепления стабильности на границе Киргизии и Таджикистана.

#Владимир Путин
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