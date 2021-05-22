Путин и Жапаров обсудят стратегическое партнерство России и Киргизии на встрече в Сочи

Президент России Владимир Путин 24 мая проведет переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Мероприятие состоится в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества, тематику взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны планируют обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, в том числе коснутся вопроса укрепления стабильности на границе Киргизии и Таджикистана.