Путин и Жапаров обсудят двусторонние отношения России и Киргизии на переговорах в Кремле

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров проведут переговоры в Кремле, в ходе которых планируется обсудить все аспекты двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Сначала главы государств проведут беседу в узком составе, а затем состоится расширенная встреча в формате рабочего завтрака, в рамках которой стороны рассмотрят весь спектр вопросов российско-киргизских отношений.

Песков отметил, что предстоящая встреча играет важную роль в дальнейшем укреплении взаимодействия между двумя странами.