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Политика 2 июля 2025 13:06

Путин и Жапаров обсудят двусторонние отношения России и Киргизии на переговорах в Кремле

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Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров проведут переговоры в Кремле, в ходе которых планируется обсудить все аспекты двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Сначала главы государств проведут беседу в узком составе, а затем состоится расширенная встреча в формате рабочего завтрака, в рамках которой стороны рассмотрят весь спектр вопросов российско-киргизских отношений.

Песков отметил, что предстоящая встреча играет важную роль в дальнейшем укреплении взаимодействия между двумя странами.

#Киргизия #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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