Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В разговоре стороны затронули вопросы двухстороннего сотрудничества, а также ситуацию, сложившуюся на кыргызско-таджикской границе. Президент России выразил готовность оказать Киргизии необходимую помощь.
Помимо этого, президенты договорились о проведении рабочего визита Садыра Жапарова в Москву. Предполагается, что встреча состоится в конце этого месяца.
«По итогам переговоров стороны договорились о проведении в конце мая т. г. рабочего визита Президента Садыра Жапарова в Москву, в ходе которого будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции», — отмечается пресс-служба Президента Киргизской Республики.
Также Владимир Путин и Садыр Жапаров обменялись поздравлениями с прошедшим Днем Победы. Российский лидер поздравил народ республики со вступлением в силу новой Конституции Киргизии.
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Путин и Жапаров обсудили обстановку на границе Киргизии и Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
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