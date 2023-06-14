Путин и временный Президент Мали обсудили гуманитарные поставки из РФ

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с Президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Политики обсудили поставки пшеницы, удобрений и топлива из РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено торгово-экономическим связям, включая поставки в Мали российской пшеницы, а также удобрений и топлива. <…> Ассими Гойта поблагодарил Владимира Путина за оказываемую гуманитарную помощь, а также [за] содействие в деле обеспечения безопасности, нейтрализации террористической угрозы и стабилизации обстановки на всей территории Мали», — сказано в сообщении.

Путин и Гойта подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений Мали и России.