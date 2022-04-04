Путин и вице-премьер Борисов обсудят вопросы ОПК России

Сегодня Президент России Владимир Путин проведет встречу с вице-премьером Юрием Борисовым. Заместитель Председателя Правительства курирует вопросы оборонно-промышленного комплекса страны, которые и станут одной из основных тем встречи, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы, наверное, кратко вас проинформируем о том, что Президент обсудит на встрече с вице-премьером Юрием Борисовым. Он курирует огромный куст вопросов в Правительстве по распределению обязанностей», — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

Песков добавил, что другие встречи, внесенные в график Путина, не носят публичного характера.