news_header_top_970_100
Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
news_header_bot_970_100
12 мая 2021  00:40

Путин и Усс обсудили строительство метро в Красноярском крае

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Стороны обсудили социально-экономическое положение региона, а также строительство метро и авиаузла. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Что касается развития авиационного узла, то это абсолютно естественное дело, имея в виду географию Красноярска, в центре находится, там много точек пересечения различных маршрутов. Ну об этом уже давно говорится», — заметил Путин. «По метро тоже сейчас поговорим», — добавил он.
Кроме того, Усс рассказал Президенту о ситуации с Covid-19 в крае. По его словам, обстановка стабилизируется, вакцинация проводится согласно графику.
Часть отраслей региона, ориентированная на потребительский спрос, серьезно пострадала в период пандемии, тем не менее самые пессимистичные прогнозы не оправдались. Так, Красноярский край завершил год с небольшим профицитом, заметил губернатор.
Также он рассказал Путину о возведении Высокогорского моста, который проложит путь к богатейшим месторождениям на правом берегу Енисея, проекте «Восток Ойл». Кроме того, власти региона планируют создать «Красноярск-Сити» для размещения офисов и привлечения инвесторов. 
В 2021 году в регионе произошло значимое событие: состоялась закладка двух самых больших пассажирских лайнеров для Енисея. 
«Мы 20 лет жили этой мечтой, когда на Волгу ушел „Антон Чехов“», — отметил он и пригласил Президента России пройти по Енисею на новом судне. Поездка может состояться уже в 2023 году.

Владимир Путин красноярский край
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное