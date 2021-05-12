Путин и Усс обсудили строительство метро в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Стороны обсудили социально-экономическое положение региона, а также строительство метро и авиаузла. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Что касается развития авиационного узла, то это абсолютно естественное дело, имея в виду географию Красноярска, в центре находится, там много точек пересечения различных маршрутов. Ну об этом уже давно говорится», — заметил Путин. «По метро тоже сейчас поговорим», — добавил он.

Кроме того, Усс рассказал Президенту о ситуации с Covid-19 в крае. По его словам, обстановка стабилизируется, вакцинация проводится согласно графику.

Часть отраслей региона, ориентированная на потребительский спрос, серьезно пострадала в период пандемии, тем не менее самые пессимистичные прогнозы не оправдались. Так, Красноярский край завершил год с небольшим профицитом, заметил губернатор.

Также он рассказал Путину о возведении Высокогорского моста, который проложит путь к богатейшим месторождениям на правом берегу Енисея, проекте «Восток Ойл». Кроме того, власти региона планируют создать «Красноярск-Сити» для размещения офисов и привлечения инвесторов.

В 2021 году в регионе произошло значимое событие: состоялась закладка двух самых больших пассажирских лайнеров для Енисея.

«Мы 20 лет жили этой мечтой, когда на Волгу ушел „Антон Чехов“», — отметил он и пригласил Президента России пройти по Енисею на новом судне. Поездка может состояться уже в 2023 году.