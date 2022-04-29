Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление российско-казахстанских отношений

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтвержден настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства», — сказано в сообщении.

Лидеры рассмотрели актуальные темы двусторонней повестки дня, а также перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества.

Также президенты обсудили вопросы взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Собеседники условились продолжить координацию по линии правительств и профильных ведомств.