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Ру Тат
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Официальная хроника
29 апреля 2022  13:33

Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление российско-казахстанских отношений

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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтвержден настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства», — сказано в сообщении.

Лидеры рассмотрели актуальные темы двусторонней повестки дня, а также перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества. 

Также президенты обсудили вопросы взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Собеседники условились продолжить координацию по линии правительств и профильных ведомств.

#Владимир Путин #Касым-Жомарт Токаев
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