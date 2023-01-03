Путин и Токаев по телефону обсудили сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе

Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. В числе прочего, лидеры стран обменялись поздравлениями с Новым годом, отметив высокий уровень российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, сообщает пресс-служба Кремля.

Токаев поблагодарил Путина за теплый прием в ходе неформального саммита СНГ, который проходил в Санкт-Петербурге 26 и 27 декабря. Также политики обсудили вопросы практического взаимодействия по ряду актуальных направлений, включая топливно-энергетический комплекс.

Путин и Токаев договорились продолжать координацию по линии правительств и профильных структур двух стран.